(خضوري) تُشارك في ورشة تصميم وإعداد مساقات تعليمية لبرنامج الحوسبة الجنائية

رام الله - دنيا الوطنشارك فريق من جامعة فلسطين التقنية (خضوري)، ضم كلاً من مساعد رئيس الجامعة، د. ضرار عليان، ورئيس قسم برنامج هندسة أنظمة الحاسوب، د. يوسف دراغمة، ورئيس قسم الحوسبة التطبيقية، د. إيمان دراغمة، والمحاضر في قسم الحوسبة التطبيقية، د. محمود الجزار، في ورشة عمل وتدريب بعنوان "تصميم وإعداد مساقات تعليمية لبرنامج الحوسبة الجنائية" ضمن مشاريع (اراسموس بلس) في جامعة (غالياري) في إيطاليا، بالشراكة مع (جامعة القدس)، و(جامعة مدل سكس)، و(جامعة مدينة دبلن)، و(جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا)، و(الجامعة الأردنية).وتهدف الورشة إلى مراجعة شاملة لجميع مراحل المشروع، والتخطيط للمراحل والفعاليات القادمة، ومراجعة مرحلة تأليف الكتب المتعلقة بمساقات الحوسبة الجنائية، إضافة إلى حضور محاضرات متعلقة بمواضيع متخصصة في الحوسبة الجنائية، والاطلاع على خبرات وتجارب الجامعات الأوروبية في مجال الحوسبة الجنائية.ويترتب على هذه المشاركة، تأسيس مسار فرعي عن الحوسبة الجنائية في (جامعة فلسطين التقنية)، وتجهيز مختبر كامل؛ ليخدم طلاب التخصص، ويعزز العملية التعليمية، إضافة إلى اكساب المشاركين في ورشة العمل معرفة جديدة في الحوسبة الجنائية من خلال حضور محاضرات متخصصة عن طرق وأساليب التحقق وكشف البصمات، وإنشاء المختبرات الافتراضية عن طريق تكنولوجيا البرمجة السحابية، والحوسبة الجنائية في الأجهزة المتنقلة.