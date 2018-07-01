شؤون فلسطينية

عريقات: لجنة غزة برئاسة "الأحمد" ستُصدر توصياتها بحل قضايا غزة بشكل جذري

عريقات: لجنة غزة برئاسة "الأحمد" ستُصدر توصياتها بحل قضايا غزة بشكل جذري
الرئيس محمود عباس وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة المُكلفة بالمُتابعة لقضايا غزة، على وشك إصدار توصياتها من أجل إنهاء أوضاع غزة، بحلول جذرية، مجددًا تأكيده على كلمة "حل جذري".

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت القدس) المحلية: إن المشروع المقدم من اللجنة التي يترأسها عزام الأحمد، يشمل كل شيء في قطاع غزة، مثل القضايا الحياتية المعيشية، والإنسانية، والسياسية. 

وأوضح أن المطلوب من حركة حماس، هو تمكين حكومة الوفاق الوطني، والتنحي جانبًا، داعيًا في الوقت ذاته، حماس، لإنهاء الوضع المتردي في قطاع غزة، والذهاب إلى انتخابات فلسطينية عامة.   

وفيما يخص (صفقة القرن)، لفت عريقات، إلى أن هناك إجماعًا عربيًا لوجوب رفض الصفقة، مشيرًاً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال لمستشار ترامب جاريد كوشنر، ومبعوثه جيسون غرينبلات: لا يمكن القبول إلا بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67، وعاصمتها القدس، كما يريد الفلسطينيون، وهذا ما قاله تمامًا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عندما ذهبوا إلى الأردن، بل ورفض نقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قال لهم بصريح العبارة: إن بوصلة السعودية تتلخص بما جاء بقمة الظهران.

وتابع: كما أن أمير قطر تميم بن حمد، أكد لهم أنه رغم التحالف، إلا عندما يتعلق الأمر بخصوص القضية الفلسطينية، فموقف قطر لن يتغير.

وختم حديثه بالتأكيد على أن العالم كله مع فلسطين، بما في ذلك حليفة أمريكا كندا، وروسيا، والصين والاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرهم.

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