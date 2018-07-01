هاني نجم رئيساً جديداً لجامعة الأزهر بغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد الدكتور عبد الرحمن حمد، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر، أنه تم تعيين الأستاذ الدكتور هاني حسن نجم، رئيساً للجامعة، بديلاً عن الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، الذي شغل هذا المنصب لمدة ثماني سنوات.وأشار حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك جاء ضمن التغييرت التي جرت في الهيكل الإداري داخل الجامعة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه التغييرات، يحكمها النظام والقانون.وقال: "جرت العادة باستمرار، أن يكون هناك تغيير في مجلس الجامعة، سواء رئيسها أو النواب أو العمداء، فالنظام هو الذي يحكم ذلك، وليس واعتباطاً".وأضاف: "الفترة الزمنية المعطاه للعميد لمدة عامين، ولا تتعدى الـ 8 أعوام، كما أن رئيس الجامعة له فترة معينة"، منوهاً إلى أن مجلس الأمناء يطبق النظام؛ لأنه صاحب الولاية على الجامعة، وهو الذي يُشرّع ويراقب كل القضايا اللوجستية والأكاديمية والإدارية والمالية بجامعة الأزهر.ونوه حمد إلى أن مجلس الجامعة السابق، انتهت مدته في 30/6/2018، وكان لزاماً على مجلس الأمناء حتى لا يكون هناك فراغ في مجلس الجامعة، أن يشرع بتعيين مجلس جديد، وهذا ما أقدم عليه أمس السبت.وفي السياق، قال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر: "تم تشكيل مجلس جامعة جديد، والتغيير طال بعض المواقع الإدارية كرئيس الجامعة وبعض العمادات بالجامعة".وبين، أن الفرا، سيعود كعضو هيئة تدريسية في نفس الكلية التي كان يعمل بها قبل تعيينه في منصب رئيس الجامعة.