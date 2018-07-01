هل تُسقط الأحزاب الدينية الحريدية حكومة نتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة بالائتلاف الحكومي، تسعى لإسقاط حكومة نتنياهو، في حال تمت المصادقة على النسخة الجديدة من قانون (التجنيد).وبحسب القناة العاشرة، أصدرت المرجعيات الدينية للأحزاب الحريدية، أوامرها لأعضاء الكنيست الحريديم بالانسحاب من الائتلاف، وبالتالي إسقاط الحكومة، إذا ما تمت المصادقة على قانون (التجنيد) بصيغته الحالية في الكنيست، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وذكرت القناة، أن حزب الليكود شكل لجنة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، دافيد أمسالم، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن قانون التجنيد، بعد إصرار اليهود الحريديم على مشروع قانون يمنحهم الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي.