دولي

بعد سماع طلقات نارية.. حالة ذعر في محطة القطارات بتل أبيب

بعد سماع طلقات نارية.. حالة ذعر في محطة القطارات بتل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
سادت حالة من الخوف والذعر بين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، في محطة القطارات بتل أبيب، بعدما سُمعت أصوات طلقات نارية، اعتقد الجميع أنها هجوم في المكان، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن التحقيقات الأولية، كشفت أن رصاصة انطلقت من السلاح الشخصي لأحد الجنود عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه.

وأوضح الموقع، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية، حضرت إلى المكان، وباشرت التحقيق في الحادث، مشيراً إلى أنه تم إجلاء الجندي إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

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