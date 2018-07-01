اعتصام سلمي يتحول إلى مواجهات عنيفة جنوب إيران



واستخدمت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجموع، فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة، ما أدى إلى إحداث ضرر في بعض الممتلكات العامة، ومنها متحف الدفاع المقدس وأحد الجسور في المدينة.



وقال المتظاهرون: "إن شخصاً واحداً على الأقل قتل خلال المظاهرة، وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، فيما لم تتمكن شبكة (CNN) من تأكيد هذه المعلومات.



وقد اندلعت هذه المظاهرة احتجاجاً على انقطاع المياه النظيفة في المدينة ومدن مجاورة أخرى، خلال الصيف، إذ وصلت درجات الحرارة في تلك المنطقة إلى أكثر من 43 درجة مئوية.

رام الله - دنيا الوطنتحول اعتصام سلمي انطلق في مدينة (خرمشهر) الإيرانية جنوب البلاد إلى مظاهرة عنيفة، السبت، بعد مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين إيرانيين.