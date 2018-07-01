البيت الأبيض يُصحّح بيان ترامب بسبب مكالمة الملك سلمان

رام الله - دنيا الوطنأعاد البيت الأبيض، تصحيح بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وعده بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل.وأوضحت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، أن الملك سلمان أكد إمكانية استخدام احتياطيات استخراج النفط.وقالت ساندرز: "أكد الزعيمان التزامهما بسوق طاقة عالمي صحي ومستقر لصالح جميع البلدان.إلى ذلك، اتفق الزعيمان على أن هناك حاجة إلى توازن سوق النفط العالمية؛ لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للناس في جميع أنحاء العالم".وأضافت: "ورداً على تقييم الرئيس ترامب، بأنه يلاحظ نقص في سوق النفط، أكد الملك سلمان، أن المملكة لديها إمكانية طاقة إنتاجية إضافية بـ 2 مليون برميل، والتي سوف تستخدمها بحكمة، عند الحاجة إلى ضمان التوازن والاستقرار في السوق".وكان الرئيس الأميركي، أعلن موافقة العاهل السعودي، على زيادة إنتاج النفط.وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، "تحدثت للتو مع الملك سلمان، وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط".وأضاف ترامب، "ربما يصل إلى مليوني برميل، لتعويض الفرق إلى الأعلى".واختتم ترامب معلناً أن الملك سلمان وافق على طلبه.