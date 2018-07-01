دولي

كوريا الشمالية "تستنجد" بالصين لإنهاء العقوبات

كوريا الشمالية "تستنجد" بالصين لإنهاء العقوبات
رام الله - دنيا الوطن
استنجد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع ببكين في حزيران/ يونيو، من أجل وضع نهاية مبكرة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة (يوميوري) اليابانية الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن كيم أبلغ شي بأنه يريد مساعدة الصين لإنهاء العقوبات بعد نجاح قمة 12 حزيران/يونيو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

من جهته، أكد شي لزعيم كوريا الشمالية، أنه سيبذل أقصى جهد من أجل ذلك، وفق الصحيفة.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من حزيران/ يونيو الماضي، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها تهديد استثنائي وغير عادي، وذلك كي يُبرر استمرار فرض عقوبات على بيونغ يانغ بعد 10 أيام فقط من لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وبعد قمة سنغافورة، قال ترامب، لدى عودته إلى واشنطن، إنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية"، غير أن بياناً رئاسياً تم إرساله إلى الكونغرس الجمعة جاء بلهجة مختلفة تماماً، وأوضح السبب الذي سيجعل واشنطن تبقي العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ.

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