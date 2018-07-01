شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 610 حوادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 610 حوادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 610 حوادث منها 503 حوادث حريق و107 حوادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 1/7/2018، أن حوادث الحريق كانت في منازل 10 حالات، ومركبات 14 حالة، ومناجر بحالة واحدة، وصهريج نقل محروقات بحالة واحدة، ومحل تجاري بحالة واحدة، ومخزن بثلاث حالات، ومحولات كهربائية وأعمدة 7 حالات، وأعشاب 373 حالة، وأشجار مثمرة 23 حالة وأشجار حرجية 5 حالات ومحاصيل زراعية 4 حالات، وإطارات 10 حالات ومخلفات 37 حالة وغيرها 14 حالة، وعن عدد الحوادث بأسباب، وقوعها كانت نتيجة الإهمال 164 حالة والحرق العمد 37 حالة والتماس الكهربائي 6 حالات وعبث الأطفال 13 حالة وأعمال شغب بحالتين وخلاف وشجار بحالة واحدة وتسرب غاز بحالة واحدة والمدافئ بثلاثة حالات وأسباب مجهولة 276 حالة.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير 30 حالة، و15 حالة إنقاذ محاصرين، وإنقاذ مصابين بحالة واحدة، وتزويد مياه بحالة واحدة، وشفط وتصريف مياه بحالة واحدة، و6 حالات إنقاذ حيوانات وفتح طرق بحالة واحدة ومعالجة تسرب غاز بحالة واحدة و21 حالة التخلص من آفات ضارة و3 حالات إزالة أشجار و17 حالة طلب مساعدة، وإنقاذ من مكان مغلق 4 حالات، و5 حالات إزالة زيوت، وحالتي إنقاذ مختلفة؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت: 7 حالات إنزلاق مركبات و11 حالة تدهور و9 حالات تصادم مركبات، وحالتين بسبب الكهرباء، و12 حالات بمصاعد كهربائية عالقة وحالة إنقاذ من منزل مغلق و7 حالات إهمال، و7 حالات عوامل طبيعية، و46 حالة أسباب مختلفة.

وعلى صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 213 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 931 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 197 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 6 دورات تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد كانت دورة لمالكي المناجر بمحافظة سلفيت، ودورة لعدد من ربات البيوت ودورتين للمشاركين في مخيمات صيفية ودورة لعدد من طاقم هيئة الإمداد والتجهيز ودورة لموظفي شركة خاصة استفاد منها 148 متدرباً.

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