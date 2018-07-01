الأحد المقبل.. إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بأسماء الجلوس فقط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) ستعلن يوم الأحد المقبل، الموافق 08/07/2018.وأعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، اليوم الأحد، أن نتائج امتحان الثانوية العامة (الإنجاز)، ستُعلن عصر يوم الأحد المقبل.وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، بأن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)، ستُعلن هذا العام 2017-2018، عبر أرقام الجلوس، ولن يتم نشر النتائج بالأسماء.وجرت العادة منذ العام الماضي، حينما تم تغيير اسم الثانوية العامة من (التوجيهي) إلى (الإنجاز) على إعلان النتائج عبر أرقام الجلوس، دون الكشف عن اسم الطالب.