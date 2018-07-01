شبان فلسطينيون يخططون لإيصال البالونات الحارقة لمسافة 45 كم

رام الله - دنيا الوطنقال شبان فلسطينيون في وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بقطاع غزة: إنهم بصدد إجراء تجربة على البالونات الحارقة، وإرسالها لمناطق أبعد مما تصل إليه الآن.وذكرت الوحدة: نُعلن عن إجراء تجربة عملية ناجحة على زيادة مسافات البالونات الحارقة، التي تطلق صوب الأراضي المحتلة، حيث وصلت لمسافة 45 كم أمس السبت، لافتة إلى أنها ستكثف من إطلاق البالونات الحارقة والشعلة المطورة؛ لتصل كل المدن الإسرائيلية، وذلك بعد نجاح وصولها إلى (بيت شيمس) التي تبعد عن قطاع غزة عشرات الكيلومترات.