سارة نتنياهو: لا نأكل "الطعام الفاخر"

رام الله - دنيا الوطننفت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الاتهامات الموجهة لها في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الطعام الفاخر".وقالت سارة نتنياهو: إن عائلتها غير معتادة على تناول الطعام الملكي من المطاعم الراقية، وفق ما نقلت عنها قناة (روسيا اليوم).وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، في 22 من الشهر الماضي، توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لسارة نتنياهو، وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة بهذا الخصوص.وتواجه سارة نتنياهو تهماً بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء، وتتهمها السلطات أيضاً بخيانة الأمانة في تحقيق للشرطة.وفي حال أدينت سارة، فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن موعد تقديمها إلى المحاكمة لا يزال غير واضح.ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن سارة نتنياهو قولها خلال التحقيقات معها: إنها وعائلتها يتناولون "الطعام البسيط"، وغير معتادين على الطعام الملكي، ولا يهدرون المال بل يعيشون في"نظام تقشف".