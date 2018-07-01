شؤون فلسطينية

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني بوابة إلكترونية حديثة لاستقبال طلبات التوظيف والتدريب، وهو يعتبر البنك الأول في فلسطين الذي يقوم على إنشاء وتصميم وإطلاق بوابة للتوظيف خاصة به لا تقل في فاعليتها عن أي موقع توظيف عالمي، حيث تم تطوير وبرمجة بوابة التوظيف من قبل فرق عمل مؤهلة ومحترفة ومتخصصة في البنك.

وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، أن بوابة التوظيف تهدف لاستقطاب الكفاءات المميزة في السوق الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة مصرفية لائقة لجمهور المتعاملين، مؤكداً أهمية عملية الاستقطاب والتوظيف في العملية الإدارية والتطوير العام للبنك، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد قاسم أن إطلاق بوابة التوظيف، يأتي انسجاماً مع استراتيجية البنك في أتمتة كافة العمليات الداخلية في البنك، ومنها عملية التوظيف، وأنها تعتبر انجازاً نوعياً يضاف إلى سلسلة إنجازات البنك الإسلامي الفلسطيني في الاعتماد على التكنولوجيا، قائلاً: " لقد تم تصميم البوابة وتنفيذها داخلياً من قبل دائرة تطوير البرامج والمنتجات ودائرة تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع دائرة رأس المال البشري"، لافتاً إلى سياسة البنك التي تنتهج الاعتماد على التكنولوجيا في تطوير العديد من خدماته ومنتجاته، مثل الخدمات البنكية الالكترونية (إسلامي اون لاين) وخدمة (إسلامي موبايل) و )إسلامي أوتو) وغيرها.

وأشار إلى أنه وفي إطار اهتمام البنك بالموارد البشرية فقد قام مؤخراً بتحديث شامل على نظام دائرة رأس المال البشري التي قامت بدورها بوضع نظام إدارة موارد بشرية، حديث يشمل مختلف العمليات من تصميم للوظائف، واستقطاب للموظفين المؤهلين، مروراً بعمليات الاختيار والتعيين والتدريب، ووصولاً لعمليات التقييم.

ونوه إلى أن بوابة التوظيف لا يقتصر عملها وفائدتها للباحثين عن عمل أو المتقدمين للوظائف المعلن عنها في البنك، بل يتعداه ليشمل أيضاً تسهيل عمليات استقبال وتدريب الطلبة في كافة مرافق البنك، معتبراً هذه الخطوة من أهم الخطوات العصرية التي تسهل على الراغبين في الالتحاق بالعمل أو التدريب في البنك التواصل كما يخفف الضغط على الدائرة المختصة، وينظم هذه العملية بشكل كبير، لافتاً إلى أن عملية الأتمتة هذه من شأنها تخفيف عبء لا يقل عن 70 بالمائة عن الموظفين.

ومن الجدير ذكره، أن بوابة التوظيف الإلكترونية للبنك الإسلامي الفلسطيني، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن الوصول إليها من الموقع الرسمي للبنك، وتتيح للمستخدم إنشاء ملف شخصي قابل للتعديل في أي وقت، وتسمح له بالتقدم بطلب تدريب أو توظيف، كما تسمح له باستعراض الوظائف التي تقدم اليها مسبقاً وحالة طلبه من حيث القبول أو الرفض.

وتقوم البوابة بإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمسجلين عبرها في حال تم قبولهم للامتحان أو المقابلة أوفي حال تم اختيارهم للوظيفية، كما  يتم إرسال رسالة اعتذار نصية لكل المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم.

وتتمتع البوابة بنظام معلومات قوي، يتيح للمتقدم لأي وظيفة وبناء على البيانات التي يدخلها وحسب المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدم، والتي تضعها الدائرة للوظيفة، معرفة إن كان مطابقاً للوظيفة التي تقدم لها أم لا.

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