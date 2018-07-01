صحيفة: كوشنر وغرينبلات طلبا زيارة الرئيس عباس بحجة الاطمئنان عليه

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (القدس العربي) عن مصدر فلسطيني قوله: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلباً من مسؤوليْن أمريكييْن لزيارته والاطمئنان عليه، عقب مغادرته المستشفى بعد وعكة صحية ألمت به، مؤخراً.وأضاف المصدر، أن الرئيس عباس، رفض لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، بسبب وجود قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة الإدارة الامريكية؛ لمواقفها المنحازة لإسرائيل.وكان المبعوثان الأمريكيان كوشنر وغرينبلات، قد زارا الشهر الماضي، إسرائيل ومصر والأردن، ضمن جولة لم تشمل أراضي السلطة الفلسطينية، بهدف بحث آفاق عملية السلام.وأُصيب الرئيس عباس في آيار/ مايو الماضي بالتهاب رئوي حاد، مكث بسببه عشرة أيام في المستشفى، ثم غادر بعد تماثله للشفاء.