شؤون فلسطينية

صحيفة: كوشنر وغرينبلات طلبا زيارة الرئيس عباس بحجة الاطمئنان عليه

صحيفة: كوشنر وغرينبلات طلبا زيارة الرئيس عباس بحجة الاطمئنان عليه
الرئيس محمود عباس ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (القدس العربي) عن مصدر فلسطيني قوله: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلباً من مسؤوليْن أمريكييْن لزيارته والاطمئنان عليه، عقب مغادرته المستشفى بعد وعكة صحية ألمت به، مؤخراً. 

وأضاف المصدر، أن الرئيس عباس، رفض لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، بسبب وجود قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة الإدارة الامريكية؛ لمواقفها المنحازة لإسرائيل. 

وكان المبعوثان الأمريكيان كوشنر وغرينبلات، قد زارا الشهر الماضي، إسرائيل ومصر والأردن، ضمن جولة لم تشمل أراضي السلطة الفلسطينية، بهدف بحث آفاق عملية السلام. 

وأُصيب الرئيس عباس في آيار/ مايو الماضي بالتهاب رئوي حاد، مكث بسببه عشرة أيام في المستشفى، ثم غادر بعد تماثله للشفاء. 

أخبار ذات صلة

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية

الجمعة المقبل.. مستوطنون يطلقون 1000 طائرة ورقية بسبب هدار غولدين

الجمعة المقبل.. مستوطنون يطلقون 1000 طائرة ورقية بسبب هدار غولدين

اليوم.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

اليوم.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

انخفاض على أسعار المحروقات

انخفاض على أسعار المحروقات

للعام الرابع .. انطلاق فعاليات يوم الزي الفلسطيني

للعام الرابع .. انطلاق فعاليات يوم الزي الفلسطيني

نقابة الصحفيين تدعو (MBC) للتراجع عن فصل موظفي مكتب فلسطين

نقابة الصحفيين تدعو (MBC) للتراجع عن فصل موظفي مكتب فلسطين

فيديو: بيت الحكمة يعقد لقاءً للدكتور عدنان مجلي

فيديو: بيت الحكمة يعقد لقاءً للدكتور عدنان مجلي

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية

(الإسلامي الفلسطيني) يُطلق بوابة تدريب وتوظيف إلكترونية

للعام الرابع .. انطلاق فعاليات يوم الزي الفلسطيني

للعام الرابع .. انطلاق فعاليات يوم الزي الفلسطيني

فيديو: بيت الحكمة يعقد لقاءً للدكتور عدنان مجلي

فيديو: بيت الحكمة يعقد لقاءً للدكتور عدنان مجلي

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قيادي فتحاوي.. الحركة تصطف خلف الرئيس عباس بمواجهة (صفقة القرن)

قيادي فتحاوي.. الحركة تصطف خلف الرئيس عباس بمواجهة (صفقة القرن)

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

منوعات

&#34;كلب&#34; خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

"كلب" خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

بعد &#34;بوز&#34; البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

بعد "بوز" البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

رفضت شرب &#34;الحليب&#34;.. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

رفضت شرب "الحليب".. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

&#34;نحن القيادة&#34;.. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

"نحن القيادة".. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

عربي

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك

التحالف العربي يٌحبط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد في البحر الأحمر

التحالف العربي يٌحبط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد في البحر الأحمر

العراق يدخل أول فراغ تشريعي منذ 2003

العراق يدخل أول فراغ تشريعي منذ 2003

الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب الحوثي من الحديدة

الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب الحوثي من الحديدة