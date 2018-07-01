الجمعة المقبل.. مستوطنون يطلقون 1000 طائرة ورقية بسبب هدار غولدين

رام الله - دنيا الوطندعت عائلة الضابط الإسرائيلي، هدار غولدين، المستوطنين للاحتشاد في مستوطنات غلاف غزة يوم الجمعة المقبل.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن العائلة ناشدت المستوطنين للاحتشاد وإطلاق 1000 طائرة ورقية باللونين الأبيض والأزرق، دعماً للجنود الأسرى في غزة، وفي مواجهة الطائرات الورقية الحارقة، ولدعم المستوطنين في غلاف غزة.يذكر، أن عائلة غولدين،أعلنت البدء بحملة جديدة لإعادة الجنود الأسرى في غزة هدار غولدين، وأورون شاؤول، مؤكدة أن "الحملة ستشمل نشر منشورات وبوستات في تطبيقات ومواقع على الإنترنت تحت عنوان (ليتذكر الإسرائيليون إعادة هدار وشاؤول).