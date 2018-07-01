اليوم.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

تعقد وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في رام الله، للإعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز).





وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها، بأن نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)، ستُعلن هذا العام 2017-2018، عبر أرقام الجلوس، ولن يتم نشر النتائج بالأسماء.





وجرت العادة منذ العام الماضي، حينما تم تغيير اسم الثانوية العامة من (التوجيهي) إلى (الإنجاز) على إعلان النتائج عبر أرقام الجلوس، دون الكشف عن اسم الطالب.

رام الله - دنيا الوطن