مستشار ترامب: سقوط النظام الإيراني سيكون خلال عام

رام الله - دنيا الوطنأكد رودي جولياني، المستشار القانوني للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه "من الواقعي جدًا إذا قلنا إن نهاية النظام الإيراني قريبة"، مشيراً إلى أن سقوط نظام طهران سيكون خلال عام.وقال جولياني، أمام مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة منظمة (مجاهدي خلق): إن "القمع والعنف ضد المتظاهرين في إيران وعدد القتلى، تؤكد أن الحرية قريبة جداً، ولا بد لهذا النظام أن يسقط"، مضيفًا: "كان من الممكن أن يحدث عام 2009 لكن حكومة أميركا آنذاك لم تقف مع تلك الاحتجاجات، وهذا عار عليها، لكن الآن رئيس الولايات المتحدة، دعم المتظاهرين في إيران"، وفق تعبيره.إلى ذلك، دعا إلى مقاطعة الشركات التي تتعامل مع النظام الإيراني، وتشديد العقوبات رغم أن "اقتصاد إيران ينهار ويتلاشى وهذا يضغط على الشعب الإيراني، ولكنهم مستعدون لدفعه من أجل حريتهم وتحقيق الديمقراطية"، وفق ما نقلت عنه قناة (العربية).