إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك

أُصيب 19 شخصاً في مدينة كركوك العراقية، اليوم الأحد، بعدما فجر رجل مسلح نفسه في سيارة مفخخة، كان يقودها عند بوابة مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية، بحسب ما ذكرته الشرطة العراقية.





رام الله - دنيا الوطنوقال مصدر في قيادة شرطة كركوك: "إن سيارة مفخخة يقودها رجل مسلح فجر نفسه أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع، مما أدى إلى إصابة تسعة من عناصر الشرطة، وستة من عناصر مكافحة الإرهاب، وأربعة مدنيين، وتدمير كبير في أكثر من عشر سيارات، وأضرار بالمخازن دون أن تصب الصناديق بأية أضرار، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).ووصف راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك، التفجير بانه "عمل إرهابي كبير واستهداف لاستقرار كركوك".وقال في بيان صحفي: "إن استهداف مخازن المفوضية اليوم هو رسالة خطيرة، لكن قواتنا ستتصدى لكل محاولات زعزعه أمن كركوك، وأن التفجير أدى إلى وقوع إصابات بين قواتنا البطلة لكن الصناديق لم تتأثر بأي ضرر كان، وهذا يجعلنا أكثر وحدة وتماسكاً للحفاظ على أمن كركوك".ومن المنتظر، أن تسمح مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبين ببدء عمليات إعادة الفرز اليدوي للصناديق المؤشر عليها اعتراضات يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من مدينة كركوك.