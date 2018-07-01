انخفاض على أسعار المحروقات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول عن تخفيض أسعار المحروقات لشهر تموز الجاري.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سعر لتر السولار أصبح (5.92) بانخفاض (0.15) أغورة للتر.والبنزين 95 أصبح (6.28) بانخفاض (0.11) أغورة للتر.بنزين 98 7.00/ لتر.كاز 5.92/ لتر.اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة.اسطوانة غاز (12 كغم) 61/ اسطوانة.اسطوانة غاز (48 كغم) 244/ اسطوانة.• سعر لتر الغاز واصل إلى المؤسسات والعمارات (2.64) شيكل إسرائيلي.• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.ودعت الهيئة أصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالأسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.