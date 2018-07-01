التحالف العربي يٌحبط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد في البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، عن إحباط محاولة هجوم وشيك من جماعات الحوثي بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر.وأضاف التحالف في بيان له، أنه تم الاستيلاء على القوارب المعادية وحمولتها من (آر بي جي) وصواريخ محمولة، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).وأكد التحالف على منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تنتظر ست سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، وثماني سفن أخرى تنتظر الدخول.وذكرت قوات التحالف، أن سفينة توجد بميناء الصليف وسفينة أخرى ما زالتا تنتظران دخول الميناء.