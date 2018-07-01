الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 31-20 32-21 بيت لحم 29-19 31-20 32-21 رام الله والبيرة 27-18 29-19 30-20 طولكرم 31-22 32-23 32-22 نابلس 30-20 32-21 33-22 قلقيلية 31-22 32-23 32-22 جنين 33-22 35-23 36-23 سلفيت 29-19 31-20 32-21 طوباس 33-22 35-23 36-23 روابي 30-19 32-20 33-21 الخليل 28-18 30-19 31-19 غزه 30-23 31-24 31-23 أريحا 38-25 39-25 40-26 خانيونس 30-23 31-24 31-23 الأغوار الشمالية 36-23 37-23 38-24 رفح 31-22 32-23 32-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/07/02: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/07/03: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/07/04: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: