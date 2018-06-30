شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة "صفقة القرن"

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة "صفقة القرن"
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر حركة فتح إقليم رفح د. جلال شيخ العيد أن حركة فتح تصطف خلف القائد العام الرئيس محمود عباس، رفضا لما يسمى صفقة القرن، وأن هذه الصفقة لن تمر ولن تكون، فلا مجال للتهجير، وليس لنا إلا هذه الأرض ونعيش عليها بكرامة أو نموت شهداء"، مشيدا بقرار قياداتنا الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بأن لا لصفقة القرن، ولا دولة بحدود مؤقتة، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزه، ولا للمفاوضات في ظل الاستيطان.

ولفت شيخ العيد إلى أن حركة فتح ومن خلفها جماهيرها العريضة سوف ترد على كل المتآمرين ولتكون صفعة القرن في وجوههم، وأن هذه الأرض مقدسة جبل ترابها بدماء الشهداء وعذابات الأسرى وأنات الجرحى ولا يعمر فيها ظالم ولا يدوم فيها ظلم، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما يمس قضيتنا، وأضاف قائلا : " مخطئ من يظن بأنه يملك أمر التساوق مع فكرة الدولة بالحدود المؤقتة أو دويلة في غزه وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية ".

وأشار شيخ العيد إلى أن حركة فتح مع قرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس "أبو مازن" في موقفها الرافض لصفقة القرن"، مؤكدا أنه لا دولة فلسطينية بدون القدس وعاصمة لها وحدودها ثابتة ومعروفة، وعودة اللاجئين، وإيقاف الاستيطان، وتحرير كافة الأسرى، مشددا على ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وهي أول الخطوات لمواجهة صفقة القرن .

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