شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنو (رمات يشاي، وبيت هداسا) المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، مساء اليوم السبت، عدداً من المواطنين في حي تل الرميدة، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين في تل الرميدة، أثناء وجودهم أمام منازلهم، وعرف منهم المسن راضي أبو عيشة (75 عاماً) ومحمد أبو هيكل (60 عاماً) وشاهر وبسام أبو عيشة (58 و55 عاماً).

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، ودار عراك بالأيدي بين المواطنين والمستوطنين، الذين كانوا بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وأشار إلى أن المستوطنين، توعدوا أثناء خروجهم من الحي جميع سكان تل الرميدة بتنفيذ المزيد من الاعتداءات عليهم في كل الأوقات، وتفوهوا بسيل من الشتائم النابية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطنين مفيد وزيدان الشرباتي في شارع الشهداء، واعتلوا سطحه بزعم تعرض المستوطنين للرشق بالحجارة من المكان، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة، خاصة الأطفال.

أخبار ذات صلة

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة "صفقة القرن"

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

وزير الخارجية البولندي: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين

وزير الخارجية البولندي: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين

&#34;مجلي&#34; يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

"مجلي" يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

قيادي فتحاوي يؤكد اصطفاف الحركة خلف الرئيس عباس بمواجهة "صفقة القرن"

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أهالي تل الرميدة

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح وحماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا؟

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح وحماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا؟

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

منوعات

بعد &#34;بوز&#34; البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

بعد "بوز" البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

رفضت شرب &#34;الحليب&#34;.. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

رفضت شرب "الحليب".. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

&#34;نحن القيادة&#34;.. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

"نحن القيادة".. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

عربي

العراق يدخل أول فراغ تشريعي منذ 2003

العراق يدخل أول فراغ تشريعي منذ 2003

الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب الحوثي من الحديدة

الحكومة اليمنية: الحل السياسي يبدأ بانسحاب الحوثي من الحديدة

مساعدات أردنية إلى النازحين داخل سوريا

مساعدات أردنية إلى النازحين داخل سوريا

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟