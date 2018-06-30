وزير الخارجية البولندي: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين

قال وزير الخارجية البولندي ياتسك تشابوتوفيتش: إن بولندا تدعم عملية السلام في المنطقة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين.





وأضاف وزير الخارجية خلال استقباله سفير دولة فلسطين محمود خليفة في مقر الوزارة بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الجمعة، إن العلاقات الثنائية البولندية- الفلسطينية، تشهد تطوراً مهماً، ونعمل على تعزيزها بمختلف المجالات.





وأعرب تشابوتوفيتش عن رغبته بلقاء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، سواء من خلال دعوته إلى بولندا أو ترتيب لقاء في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر من العام الجاري"، مضيفاً: "ولنعتبره لقاءً أوليا للنقاش، إذ لم يسبق لي لقاء الوزير المالكي، وكلي ثقة أن لقاءنا هذا سيكون الأرضية لنقاش الكثير من القضايا المهمة".





وقال خليفة "بحثنا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعوة اللجنة الفلسطينية البولندية المشتركة للانعقاد، وهذا الاجتماع كان مقرراً مسبقاً، حيث وضعت الوزير تشابوتوفيتش في صورة مستجدات الوضع في المنطقة ومحاولات الإدارة الأميركية الالتفاف على الحقوق الفلسطينية بإعادة تدوير الأفكار الإسرائيلية المرفوضة كونها لا تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".





وأضاف "عبرت عن رغبتنا في دور فاعل لبولندا (الدولة العضو في مجلس الأمن) بما يضمن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس، وهذا ما ينسجم والقرارات الدولية، والمنطلقات التي أعلنت عنها بولندا، عندما نالت عضوية مجلس الأمن".

رام الله - دنيا الوطن