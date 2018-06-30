شؤون فلسطينية

وزير الخارجية البولندي: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين

وزير الخارجية البولندي: ندعم قيام الدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البولندي ياتسك تشابوتوفيتش: إن بولندا تدعم عملية السلام في المنطقة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية خلال استقباله سفير دولة فلسطين محمود خليفة في مقر الوزارة بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الجمعة، إن العلاقات الثنائية البولندية- الفلسطينية، تشهد تطوراً مهماً، ونعمل على تعزيزها بمختلف المجالات.

وأعرب تشابوتوفيتش عن رغبته بلقاء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، سواء من خلال دعوته إلى بولندا أو ترتيب لقاء في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر من العام الجاري"، مضيفاً: "ولنعتبره لقاءً أوليا للنقاش، إذ لم يسبق لي لقاء الوزير المالكي، وكلي ثقة أن لقاءنا هذا سيكون الأرضية لنقاش الكثير من القضايا المهمة".

وقال خليفة "بحثنا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعوة اللجنة الفلسطينية البولندية المشتركة للانعقاد، وهذا الاجتماع كان مقرراً مسبقاً، حيث وضعت الوزير تشابوتوفيتش في صورة مستجدات الوضع في المنطقة ومحاولات الإدارة الأميركية الالتفاف على الحقوق الفلسطينية بإعادة تدوير الأفكار الإسرائيلية المرفوضة كونها لا تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".

وأضاف "عبرت عن رغبتنا في دور فاعل لبولندا (الدولة العضو في مجلس الأمن) بما يضمن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس، وهذا ما ينسجم والقرارات الدولية، والمنطلقات التي أعلنت عنها بولندا، عندما نالت عضوية مجلس الأمن".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اهالي تل الرميدة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اهالي تل الرميدة

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

شاهد: ماذا قال نائب رئيس حركة فتح عن البدو في الأراضي الفلسطينية

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

&#34;مجلي&#34; يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

"مجلي" يُقدم مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

شاهد: مصرع مُواطِنين بانفجار داخل منزل بحي الشجاعية شرقي غزة

شاهد: مصرع مُواطِنين بانفجار داخل منزل بحي الشجاعية شرقي غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اهالي تل الرميدة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على اهالي تل الرميدة

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

مصرع طفل صدمته شاحنة في رفح

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

تظاهرة في نابلس تُطالب السلطة برفع الإجراءات عن قطاع غزة

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

خلال الأسبوع الماضي فقط.. 64 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع أربعة مواطنين وإصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح وحماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا؟

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح وحماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا؟

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

134 شهيدًا و15200 مصاب حصيلة مسيرات العودة

134 شهيدًا و15200 مصاب حصيلة مسيرات العودة

منوعات

بعد &#34;بوز&#34; البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

بعد "بوز" البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

رفضت شرب &#34;الحليب&#34;.. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

رفضت شرب "الحليب".. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

&#34;نحن القيادة&#34;.. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

"نحن القيادة".. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

عربي

مساعدات أردنية إلى النازحين داخل سوريا

مساعدات أردنية إلى النازحين داخل سوريا

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟

(الحوت الأزرق) يظهر في السعودية.. انتحار طفل شنقاً وتغريدة تكشف السبب

(الحوت الأزرق) يظهر في السعودية.. انتحار طفل شنقاً وتغريدة تكشف السبب

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)