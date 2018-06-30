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شؤون فلسطينية

تظاهرة في نابلس تطالب السلطة برفع الاجراءات عن قطاع غزة

تظاهرة في نابلس تطالب السلطة برفع الاجراءات عن قطاع غزة
ارشيفية من مظاهرة سابقة
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت عصر اليوم السبت مسيرة، وسط مدينة نابلس، للمطالبة برفع الاجراءات عن قطاع غزة، شارك فيها المئات من المواطنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "بدنا كهرباء في غزة، الوطن يوحدنا، بالوحدة الوطنية نجابه الاحتلال ومستوطنيه" وهتفوا "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة".

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