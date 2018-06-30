مصرع أربعة مواطنين واصابة 283 أخرين في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي اربعة اشخاص مصرعهم و اصيب 283 شخص بجراح في 213 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ، أن إدارة شرطة المرور سجلت 213 حادث سير نتج عنها مصرع اربعة اشخاص وإصابة 283 شخص وصفت اصابة ثلاث اشخاص منها بالخطيرة و 23 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 187 بالبسيطة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 10351 مركبة وأنزلت عن الشارع 247 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4674 مخالفة مرورية، وحجزت 301 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 98 مركبة غير قانونية.