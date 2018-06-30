مصرع مُواطِنين بانفجار داخل منزل بحي الشجاعية شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنوقع مساء اليوم السبت، انفجار في منزل بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، يعود لعائلة العرعير.ولقي اثنان من المواطنين مصرعهما، وأصيب ثمانية آخرون، بحروق وجروح مختلفة نتيجة الانفجار، بينهم ثلاث إصابات حرجة، وفق تأكيدات وزارة الصحة بغزة.وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: إنه عرفت هوية المواطنين اللذين لقيا مصرعهما، وهما: الشاب مؤيد حيدر حلس (17 عامًا)، وضياء ماجد العرعير (17 عامًا)، مشيرًا إلى أنه لا يزال هنالك ثلاث حالات بوضع الخطر الشديد.بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي: إن انفجارًا وقع في منزل يعود لعائلة "العرعير" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، عصر اليوم، أوقع عدداً من الضحايا والإصابات؛ وذلك بسبب وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية.