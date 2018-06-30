فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح حماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا

استنكرت حركتا فتح وحماس، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إعدام الشهيد الطفل ياسر أبو النجا، والذي استشهد أمس الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.







وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي جريمة تستوجب محاسبته، لافتاً إلى أنها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مسيرات العودة.







بدوره، قال القيادي في حركة فتح، محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، إن دم هؤلاء الشهداء يسجل في التاريخ ولعنة على العالم الظالم الذي يقف متفرجاً ومتآمراً.











خاص دنيا الوطن