قناة (NBC): كيم جونغ أون وجّه ضربة قاسية لترامب

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (NBC) الأمريكية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وجه ضربة قاسية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدما زادت بيونغ يانغ من إنتاجها لليورانيوم المخصّب المستخدم في إنتاج "الأسلحة النووية" في مواقع سريّة خلال الأشهر الأخيرة.وبحسب ما نقلت (سكاي نيوز عربية) عن القناة الأمريكية، فإن زيادة التخصيب تعدّ ضربة لإعلان ترامب انتفاء الخطر النووي الكوري الشمالي خلال قمّة جمعته بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في سنغافورة، منتصف الشهر الجاري.ونقلت القناة الأميركيّة عن أكثر من 12 مسؤولًا أميركيًا على اطلّاع بتقديرات الاستخبارات الأميركيّة، بعد إظهار صور بالأقمار الصناعية ازديادًا مضطردًا في النشاط في منشأة الأبحاث النووية الكورية الشماية بمدينة يونغيبون.ورجّحت القناة أن النشاط الكوري الشمالي يعني فشل القمة الأميركيّة الكورية الشمالية، إذ إنّه، وفقًا للقناة، لم يتحقّق، حتّى الآن، أي من التنازلات التي ادّعى ترامب أن كيم قدّمها، وهي تدمير موقع اختبار محرّكات الصواريخ، وإعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحرب الكورية.ويأتي هذا الكشف، مع توارد أنباء عن نيّة وزير الخارجية الأميركيّ، مايك بومبيو، السفر إلى كوريا الشمالية لإجراء مباحثات، الأسبوع المقبل، تتركّز حول مواصلة مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.