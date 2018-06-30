الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

رام الله - دنيا الوطنعبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن ثقته بأن مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشجاعة ستواصل دورها الرئد وستظل حصن الامة وقلعتها الصامدة في وجه التحديات.جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس عباس لنظيره المصري لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة يونيو.واعرب الرئيس عباس في البرقية، عن امانيه للرئيس السيسي ولبلده وشعبه الشقيق، بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مثمنا في ذات الوقت مواقف مصر القومية الداعمة دوما لقضايا امتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين.