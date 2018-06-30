لأول مرة.. بالونات غزة الحارقة تصل إلى الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتاد الإسرائيليون على الحرائق التي تندلع في مناطق غلاف غزة، نتيجة اطلاق الشبان في قطاع غزة، للطائرات الورقية، وكذلك البالونات الحارقة.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قالت: إنم اليوم حدث أمر غريب، حيث وصلت تلك البالونات إلى الضفة الغربية، وتحديدًا محافظة الخليل.وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إنه تم اليوم العثور على بالون حارق أطلق من قطاع غزة، وسقط جنوب بيت جبرين غربي مدينة الخليل.