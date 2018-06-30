لأول مرة.. بالونات غزة الحارقة تصل إلى الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتاد الإسرائيليون على الحرائق التي تندلع في مناطق غلاف غزة، نتيجة اطلاق الشبان في قطاع غزة، للطائرات الورقية، وكذلك البالونات الحارقة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قالت: إنم اليوم حدث أمر غريب، حيث وصلت تلك البالونات إلى الضفة الغربية، وتحديدًا محافظة الخليل.
وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إنه تم اليوم العثور على بالون حارق أطلق من قطاع غزة، وسقط جنوب بيت جبرين غربي مدينة الخليل.
اعتاد الإسرائيليون على الحرائق التي تندلع في مناطق غلاف غزة، نتيجة اطلاق الشبان في قطاع غزة، للطائرات الورقية، وكذلك البالونات الحارقة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قالت: إنم اليوم حدث أمر غريب، حيث وصلت تلك البالونات إلى الضفة الغربية، وتحديدًا محافظة الخليل.
وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إنه تم اليوم العثور على بالون حارق أطلق من قطاع غزة، وسقط جنوب بيت جبرين غربي مدينة الخليل.
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