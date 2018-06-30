عاجل

  • الصحة بغزة: اصابة 7 مواطنين بحروق وجراح مختلفة منها 3 بحالة خطيرة جراء انفجار بحي الشجاعية شرق غزة

  • مصادر محلية: إصابات في انفجار عرضي داخل منزل في حي الشجاعية شرق غزة

شؤون فلسطينية

لأول مرة.. بالونات غزة الحارقة تصل إلى الضفة الغربية

لأول مرة.. بالونات غزة الحارقة تصل إلى الضفة الغربية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتاد الإسرائيليون على الحرائق التي تندلع في مناطق غلاف غزة، نتيجة اطلاق الشبان في قطاع غزة، للطائرات الورقية، وكذلك البالونات الحارقة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قالت: إنم اليوم حدث أمر غريب، حيث وصلت تلك البالونات إلى الضفة الغربية، وتحديدًا محافظة الخليل.

وقال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إنه تم اليوم العثور على بالون حارق أطلق من قطاع غزة، وسقط جنوب بيت جبرين غربي مدينة الخليل.

أخبار ذات صلة

إصابات في انفجار عرضي داخل منزل في الشجاعية شرق غزة

إصابات في انفجار عرضي داخل منزل في الشجاعية شرق غزة

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح حماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح حماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا

فيديو: عقد قرانه قبل شهر.. آخر كلمات الشهيد محمد الحمايدة لخطيبته

فيديو: عقد قرانه قبل شهر.. آخر كلمات الشهيد محمد الحمايدة لخطيبته

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

134 شهيدًا و15200 مصابًا حصيلة مسيرات العودة

134 شهيدًا و15200 مصابًا حصيلة مسيرات العودة

صحيفة إسرائيلية: الأمريكان أرادوا تمرير صفقة القرن &#34;من فوق رأس&#34; الفلسطينيين

صحيفة إسرائيلية: الأمريكان أرادوا تمرير صفقة القرن "من فوق رأس" الفلسطينيين

شاهد: بمشاركة طفلة ومُسِن.. دبكة شعبية على حدود قطاع غزة

شاهد: بمشاركة طفلة ومُسِن.. دبكة شعبية على حدود قطاع غزة

بكري: الوفد المصري يزور غزة قريبًا.. والأحمد أكد للمخابرات المصرية استعداد السلطة للمصالحة

بكري: الوفد المصري يزور غزة قريبًا.. والأحمد أكد للمخابرات المصرية استعداد السلطة للمصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح حماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا

فيديو: ماذا قالت قيادتا فتح حماس حول اغتيال الطفل ياسر أبو النجا

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

الرئيس عباس يهنئ الرئيس السيسي بثورة يونيو

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

التربية تختتم مشاركتها بمؤتمر دولي للبحوث الإدارية في تونس

التربية تختتم مشاركتها بمؤتمر دولي للبحوث الإدارية في تونس

الحمد الله: شعبنا مُلتف حول موقف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت

الحمد الله: شعبنا مُلتف حول موقف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت

ليبرمان: إسرائيل لن تنجرَ لإعادة احتلال قطاع غزة

ليبرمان: إسرائيل لن تنجرَ لإعادة احتلال قطاع غزة

المشروبات الوطنية تُقدّم رعاية لمنتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

المشروبات الوطنية تُقدّم رعاية لمنتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة

منوعات

بعد &#34;بوز&#34; البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

بعد "بوز" البطة.. وضعية جديدة تجتاح صور النجمات

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سخر من نفسه قبل أن يسخر منه الجمهور..صورة نادرة لهنيدي قبل الشهرة

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

سيلين ديون بإطلالات مجنونة.. والجُمهور يعجز عن التعرّف عليها

رفضت شرب &#34;الحليب&#34;.. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

رفضت شرب "الحليب".. هل أهانت نانسي عجرم المغربيين بهذا الفيديو؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

هل قصفت شمس الكويتية جبهة مشاري العفاسي بهذا الرد الناري؟

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

&#34;نحن القيادة&#34;.. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

"نحن القيادة".. الرابر السعودية ليزا تحتفل بقرار قيادة المرأة بطريقة مميزة

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

عربي

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟

أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)

من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟

من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟

مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس