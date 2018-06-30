134 شهيدًا و15200 مصابًا حصيلة مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، احصائية لاجمالي اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى السلمية التي انطلقت بتاريخ منذ 30/3/2018.وارتفعت أعداد الشهداء إلى 134 شهيدًا، بعد استشهاد مواطنين أمس الجمعة، فيما ارتفعت أعداد المصابين إلى 15200 مصابًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم 370 اصابة خطيرة.ومن بين الشهداء، 16 طفلًا دون سن الـ 18عامًا، وسيدة واحدة، وكذلك أصيب 2536 طفلًا، و1160 سيدة.وحول استهداف الطواقم الطبية، أدى ذلك إلى استشهاد مسعف ومسعفة، ووقوع 231 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي واختناق بالغاز، كما تضررت 40 سيارة اسعاف بشكل جزئي، بينما في استهداف الطواقم الصحفية، استشهد صحفيان، وأصيب 175 اصابة بالرصاص الحي والاختناق.