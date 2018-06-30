دولي

يعلون: سأشكل حزباً سياسياً جديداً وسأنافس به في الانتخابات المقبلة

يعلون: سأشكل حزباً سياسياً جديداً وسأنافس به في الانتخابات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشف موشيه يعلون وزير جيش الإسرائيلي السابق، أنه سيؤسس حزباً سياسياً جديداً، وسينافس به في الانتخابات المقبلة وبقوة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مفاجآت من شأنها تغيير الخريطة السياسية.

جاءت تصريحات يعلون خلال مشاركته في فعالية ثقافية في منطقة تسور هداسا بالقدس.

وحول موقفه من الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة، قال يعلون: "أمام رعب الطائرات الورقية التي تحرق حقولنا، أقترح أنه ما دام ليس لدينا حل تكنولوجي مناسب، يجب أن نُقدِم على خطوة تجعل حماس تدفع ثمنًا لذلك، تجبرها على وقف هذه الطائرات الورقية".

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