مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطنة بندر علي عثمان غيث، أعيش في مخيم الشاطئ، وأعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، وأعتاش من الشؤون الاجتماعية ولا معيل لي غير الله.وأعاني من فشل رئوي، وأحتاج الى زراعة جهاز BIPAP وتم تحويلي على نفقة وزارة الصحة الى مستشفى ماريوسف.وزارة الصحة لم تعطني ثمن هذا الجهاز، وهو بتكلفة 20 ألف شيكل، لذلك أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة الدكتور جواد عواد بمساعدتي في شراء هذا الجهاز.للتواصل 0592506969 أو 0592125009