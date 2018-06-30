فيديو مُؤثر: والد الشهيد الطفل أبو النجا يهمس بأذنه السليمة بهذه الكلمات

رام الله - دنيا الوطن

همس والد الشهيد الطفل، ياسر أبو النجا، في أذن نجله الشهيد ياسر، قائلاً: "والله إنك بطل يابا، والله رفعت راسي يابا، كنت صغير بس أفعالك أفعال كبار يابا".





وأضاف والد الشهيد، وفق مقطع فيديو تداوله نشطاء (فيسبوك): "ربنا يتقبلك شهيداً، رفعت اسم عيلتك بشجاعتك وإقدامك وإخلاصك، الله يرحمك حبيبي يابا، تعبت عليك كثير، وربيتك كويس حتى تطلع إنسان كويس ملتزم".





وتابع: "تنسانيش من شفاعتك، وأمك، وإخوتك، وأخوتك اللي اعتكفت معهم في المسجد، أوعى يابا، مش خسارة في ربك إنت غالي على قلبي كثير وبحبك ربنا، وهو أرحم فيك الله يسهل عليك، الله يرحمك، ويرضى عليك، ويغفر لك عمري ما أنساك يابا".







