أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء.. ورد صادم حين سُئل:هل تدفع فاتورتك؟





وكتب الأمير في تغريدة عبر حسابه الموثق على توتير: "فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان، كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألفاً؟؟".



الغريب، أن الأمير أجاب على أسئلة المغردين، حيث وجه له أحدهم سؤالاً: "هل تدفع فاتورتك يا سمو الأمير"، فكان رده "إيه والله".



وتساءل آخر:"معليش طال عمرك بس أنت فاتورتك تدفعها الحكومة هذا اللي كنا نسمعه؛ لكن الشعب مين يدفعها المتقاعد وإلي عليه ديون لين خشمه، والعاطل عن العمل"، فرد الأمير: "ما هو صحيح أنا اللي أدفعها الله يحفظك".







يُذكر أن الأمير ليس أول المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث انتقد الممثل فايز المالكي القرار مغرداً:" ترى اسمه حساب المواطن ‏مو حساب الكهرباء خفو شو ذي مب فواتير"



كذلك كشف الإعلامي عادل الملحم، أن منزله في شهر يونيو شبه فارغ ومع ذلك وصلت فاتورة الكهرباء مرتفعة، متوقعاً ارتفاع فاتورة يوليو إلى خمسة آلاف ريال.



وقال الكاتب عبده خال "أنا شغال لشركة الكهرباء ولساهر وليس لدي وقت راحة إذ أستغل الوقت للعمل من أجل توفير سعر الوقود وفاتورة الجوال ولخادمة وتسديد أقساط و…و..و…و.. والله تقطعت من الشغل والاحتياجات كلها لديها أمواس تقطيع.. طيب أش العمل.؟"

استنكر الأمير السعودي "سعود محمد العبد الله الفيصل" قيمة فاتورة الكهرباء التي وصلته، وذلك وسط موجة شكاوى واسعة من قيمة فواتير الكهرباء، التي أصدرتها الشركة الحكومية المشغلة.وكتب الأمير في تغريدة عبر حسابه الموثق على توتير: "فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان، كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألفاً؟؟".الغريب، أن الأمير أجاب على أسئلة المغردين، حيث وجه له أحدهم سؤالاً: "هل تدفع فاتورتك يا سمو الأمير"، فكان رده "إيه والله".وتساءل آخر:"معليش طال عمرك بس أنت فاتورتك تدفعها الحكومة هذا اللي كنا نسمعه؛ لكن الشعب مين يدفعها المتقاعد وإلي عليه ديون لين خشمه، والعاطل عن العمل"، فرد الأمير: "ما هو صحيح أنا اللي أدفعها الله يحفظك".يُذكر أن الأمير ليس أول المشتكين من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث انتقد الممثل فايز المالكي القرار مغرداً:" ترى اسمه حساب المواطن ‏مو حساب الكهرباء خفو شو ذي مب فواتير"كذلك كشف الإعلامي عادل الملحم، أن منزله في شهر يونيو شبه فارغ ومع ذلك وصلت فاتورة الكهرباء مرتفعة، متوقعاً ارتفاع فاتورة يوليو إلى خمسة آلاف ريال.وقال الكاتب عبده خال "أنا شغال لشركة الكهرباء ولساهر وليس لدي وقت راحة إذ أستغل الوقت للعمل من أجل توفير سعر الوقود وفاتورة الجوال ولخادمة وتسديد أقساط و…و..و…و.. والله تقطعت من الشغل والاحتياجات كلها لديها أمواس تقطيع.. طيب أش العمل.؟"







رام الله - دنيا الوطنودشن مغردون سعوديون هاشتاغ "#فاتوره_الكهرباء"، الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا على "تويتر" في السعودية، إذ حصد أكثر من 82 ألف تغريدة، والذي عبّر المستخدمون من خلاله عن رفضهم لارتفاع أسعار الكهرباء.من جانبها، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانا رسميا عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي دعت من خلاله مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني، وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.وأوضحت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، مشيرة إلى أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.ولفتت الشركة إلى أنها قامت مؤخرا بتوحيد إصدار جميع فواتير جميع المشتركين، والبالغ عددهم 9 ملايين مشترك في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على المرسوم الملكي.​ودعت الشركة جميع مشتركيها إلى الاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات، وتسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت.