ليبرمان: إسرائيل لن تنجرَ لإعادة احتلال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إن بلاده لن تنجرَ لإعادة احتلال قطاع غزة، وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الطيارين.وحسب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي (عنيان مركزي)، فإن ليبرمان، صرح خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطيارين في القاعدة الجوية العسكرية بمنطقة (حتساريم)، بأن بلاده لن تنجرَ وراء استفزازات حماس، ولن تحتل غزة، لأنه يتعارض مع الأمن القومي الإسرائيلي.وأكد الموقع الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي يتعاطي مع تحديات راهنة كثيرة ومختلفة، وعلى جبهات متعددة، قائلاً: أقف أمام أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، وسلامة أبنائنا في صدارة جدول أعمالنا، ونحن نتصرف بما يتوافق وأمن ومصلحة إسرائيل، فنحن شعب نفسه ضيق، الحرب الآن، القرار الآن، ونحن لا نرد على وسائل الإعلام.