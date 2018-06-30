المشروبات الوطنية تُقدّم رعاية لمنتدى فلسطين الدولي الأول للمياه

رام الله - دنيا الوطنشاركت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في رعاية فعاليات منتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، والذي أقيم في فندق (الكرمل) في رام الله، تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبمبادرة من سلطة المياه، واستمرت أعماله من تاريخ الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو.وشهدت الجلسات العلمية للمنتدى الذي حمل شعار "التقنيات والممارسات الحديثة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية"؛ حضور ومشاركة عدد من الممثلين العرب والدوليين، بالإضافة إلى مشاركة 30 شركة محلية ودولية، فيما شاركت شركة المشروبات الوطنية كراعٍ شريك للمنتدى إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات والشركات الأخرى.من جانبه، أثنى م. مازن غنيم، رئيس سلطة المياه، على الدعم الذي وفره القطاع الخاص لمنتدى فلسطين الدولي الأول للمياه، وشكر شركة المشروبات الوطنية على دعم المؤتمر، مثمناً دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منتج وطني وتشغيل الشباب، موضحاً أن السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال المياه والصرف الصحي، وتكثفت الجهود مطلع العام الجاري لتعزيز هذه المشاريع، وتقدم العمل فيها، والتي توجت في آذار مارس الماضي بنجاح مؤتمر المانحين في تأمين 565 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من تكلفة برنامج تحلية المياه في غزة.وقال م. غنيم: "إننا في سلطة المياه والشركاء نشعر بالفخر والاعتزاز لما تم إنجازه، لكننا نشعر أن الطريق ما زالت طويلة، وأن هناك الكثير من العمل يتوجب إنجازه رغم الصعاب التي لن تثني من عزيمتنا وإرادتنا لتحسين الواقع المائي"، مضيفاً أن المنتدى يتيح الفرصة للتعرف على التقدم وآخر تطورات التكنولوجيا الحديثة، للمساعدة في تنفيذ أسس ومبادئ هذا النهج، باعتباره أساساً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يسعى لتحقيق الأمن المائي.وأضاف م. غنيم: "نحن على يقين بأن المنتدى سيكون نقطة انطلاق للعديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية، وسيثبت على أجندة المنتديات وفعاليات المياه الدولية".بدوره، أكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية، أهمية انعقاد منتدى يتناول قضايا معالجة المياه في فلسطين، ومشاكل الصرف الصحي بهدف الوصول إلى تطوير وتحسين خدمه المياه المقدمة، مثمنا جهود سلطة المياه وعلى رأسها الوزير غنيم، من أجل إنجاح انعقاد المنتدى وجلساته العلمية التي ناقشت واقع القطاع المائي وبحثت الحلول الممكنة .وأضاف الهندي، أن شركة المشروبات الوطنية تسعى جاهدة إلى الإسهام في الحفاظ على مصادر المياه ومعالجة المياه الصناعية من خلال عدد من المشاريع، والتي كان أبرزها تركيب وحدتي معالجة للمياه الناتجة من مصنعيها في طولكرم وأريحا لتصبح صالحة لري المزروعات، بالإضافة إلى عملها الجاري على تنفيذ خططاً لإنشاء محطة تحلية المياه بالقرب من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي ستسهم في توفير مصدر مياه مستدام لسكان المخيم الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 24,000 لاجئ.كما شدد الهندي على حرص الشركة على أن تكون شريكة في تنفيذ منتدى فلسطين الدولي للمياه؛ وذلك انطلاقاً من حرصها الاستراتيجي على المشاركة في تحسين وتنمية قطاع المياه والبنية التحتية، من خلال مواكبة مصانع الشركة المتعددة لأحدث التطورات التقنية والفنية في هذا المجال.