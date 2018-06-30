(الحوت الأزرق) يظهر في السعودية.. انتحار طفل شنقاً وتغريدة تكشف السبب

أقدم طفل في الصف السادس الابتدائي، بمدينة أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية، على الانتحار شنقاً، بسبب لعبة الحوت الأزرق.







وقال أحد أقارب الطفل، وفق صحيفة (سبق): إن الشكوك تدور حول لعبة إلكترونية، مشيراً إلى أنه وبعد العثور على الطفل منتحراً، أكد عدد من الأطفال المقربين منه، أن انتحاره جاء بسبب لعبة (الحوت الأزرق) إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.







وسجلت الدول العربية عدداً كبيراً من حالات الانتحار بسبب هذه اللعبة، فيما أصدر عدد من المشايخ فتاوى بتحريم هذه اللعبة.

رام الله - دنيا الوطنوكان الشاب عبد الله بن فهيد، قد نشر تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، أكد فيها، أن ابن خاله الذي يدرس في الصف السادس الابتدائي قد انتحر شنقاً، متأثراً بإحدى الألعاب الإلكترونية، ووجدت التغريدة تفاعلاً كبيراً.وحذّر عدد من المهتمين والخبراء من مثل هذه الألعاب، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق بعض المتصفحات الخاصة، وطالبوا بمراقبة الأجهزة الذكية للأطفال والمراهقين ومتابعتهم بشكل مستمر؛ لحمايتهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الألعاب.يُذكر أن لعبة (الحوت الأزرق) تستهدف الأطفال والمراهقين، وتتكون من مجموعة من التحديات تمتد لـ 50 يوماً، وفي التحدي النهائي يُطلب من اللاعب قتل نفسه.