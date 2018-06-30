شؤون فلسطينية

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة
كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
نشر الموقع الرسمي لكتائب (القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، رسالة للاحتلال الإسرائيلي باللغة العرلية، حملت عنوان "بين نفق ميت ونفق ثائر".

وجاء في الرسالة: "ما ينبغي أن يعيه العدو جيداً، أن غزة القرن العشرين، غدت من الماضي السحيق، والذي ينتظر العدو، أي عدو يعتدي على غزة، سوف يفوق كل خيالٍ إنسانيٍ مبدع، فلينفق العدو بقدر ما يستطيع من الأموال على إقامة الجدران والأسوار، وعلى الوسائل التكنولوجية الكثيرة المختلفة والعجيبة، لكن يجدر أن يكون أمرٌ واحدٌ شديد الوضوح".

وأضاف: "جعبة المقاومة الفلسطينية تعج بالمفاجآت، أصغرها ستبقي العدو مذهولاً فاغراً فاه دهراً، وإذا انتهى وقف إطلاق النار وبدأ العمل، فإن الجميع، أقول الجميع، بدءاً برأس الأفعى، وانتهاء بذيلها لن يحظوا برؤية الأعياد".

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