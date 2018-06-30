شؤون فلسطينية

عبر مصر.. الرئيس عباس رفض مقترحاً أمريكياً جديداً حول (صفقة القرن)

عبر مصر.. الرئيس عباس رفض مقترحاً أمريكياً جديداً حول (صفقة القرن)
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن الرئيس محمود عباس، رفض عرضاً أمريكياً لعقد لقاء يجمعه بمستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، وقادة عدد من الدول العربية، للبحث في عملية السلام.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن فريق السلام الأميركي، قدم خلال جولته الأخيرة في المنطقة، اقتراح عقد اللقاء الجماعي، وأن مصر نقلته إلى الرئيس عباس الذي رفضه، واعتبره مناورة أميركية لجرّ الفلسطينيين للانخراط في المشروع المسمى (صفقة القرن).

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس عباس، أبلغ الجانب المصري بأنه يعرف نيّات الأميركيين، وهي جرّ الفلسطينيين للانخراط في (صفقة القرن)، من خلال الادعاء أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يشمل القدس الشرقية، وأن رسم حدود المدينة رهن بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة، وفق مصادرها، أن الجانب الفلسطيني يدرك جوهر المسعى الأميركي، وهو حل سياسي وفق المواصفات الإسرائيلية، لذلك فإنهم يتحصّنون خلف موضوع القدس لإحراج الدول العربية، ومنعها من الانخراط في هذه العملية السياسية.

وتابعت الصحيفة: "ما يقلق الفلسطينيين ليس فقط اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإنما المسعى الحقيقي للمشروع السياسي، وهو إقامة دولة فلسطينية في غزة وأجزاء من الضفة الغربية، بلا حدود ولا إزالة مستوطنات ولا عودة لاجئين".

وتابعت: "الهدف هو إقامة علاقات إسرائيلية عربية، بعد إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لذلك لن يسمحوا لهذه الصفقة بأن تمر على حساب قضيتهم الوطنية".

أخبار ذات صلة

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة

باللغة العبرية.. كتائب القسام تُوجه رسالة لإسرائيل حول قطاع غزة

تسبب بحرب 2014.. كشف تفاصيل العثور على جثث المستوطنين الثلاثة ببيت لحم

تسبب بحرب 2014.. كشف تفاصيل العثور على جثث المستوطنين الثلاثة ببيت لحم

حملة إسقاط صفقة القرن: تفاعل معنا نحو ثلاثة ملايين وسنتوسع بكافة المحافظات

حملة إسقاط صفقة القرن: تفاعل معنا نحو ثلاثة ملايين وسنتوسع بكافة المحافظات

قيادي بفتح: نأمل أن يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين بغزة

قيادي بفتح: نأمل أن يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين بغزة

نشاط استيطاني في القدس والخليل ومخصصات حكومية للتعليم الزراعي الايكولوجي بالمستوطنات

نشاط استيطاني في القدس والخليل ومخصصات حكومية للتعليم الزراعي الايكولوجي بالمستوطنات

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

تنقل 5120 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة) ومنع 5 من السفر

تنقل 5120 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة) ومنع 5 من السفر

فتح ترد على هتافات المتظاهرين الإيرانيين ضد الشعب الفلسطيني

فتح ترد على هتافات المتظاهرين الإيرانيين ضد الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

حملة إسقاط صفقة القرن: تفاعل معنا نحو ثلاثة ملايين وسنتوسع بكافة المحافظات

حملة إسقاط صفقة القرن: تفاعل معنا نحو ثلاثة ملايين وسنتوسع بكافة المحافظات

نشاط استيطاني في القدس والخليل ومخصصات حكومية للتعليم الزراعي الايكولوجي بالمستوطنات

نشاط استيطاني في القدس والخليل ومخصصات حكومية للتعليم الزراعي الايكولوجي بالمستوطنات

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

تنقل 5120 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة) ومنع 5 من السفر

تنقل 5120 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة) ومنع 5 من السفر

مرور غزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

مرور غزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

خلاف بين نتيناهو وحكومته.. والسبب (صفقة القرن)

خلاف بين نتيناهو وحكومته.. والسبب (صفقة القرن)

مُقرر حقوق الإنسان: إسرائيل تقترب من ضم أجزاء من الضفة الغربية

مُقرر حقوق الإنسان: إسرائيل تقترب من ضم أجزاء من الضفة الغربية

مصرع مواطنة بحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل

مصرع مواطنة بحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل

منوعات

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

يُشبه القصور.. صور مؤلمة لمنزل أيمن زيدان المهدّم بسبب الحرب

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

رويدا عطية أعلنت خبر حملها قبل خبر زواجها

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

ملابس ليليا الأطرش الجريئة جداً تُعرضها للهجوم

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

بعد جلسات التسمير.. أمل العوضي تستعرض لون جسدها الجديد بكل جرأة

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

عربي

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)

هذا ما قاله الرئيس المصري في الذكرى الخامسة لثورة (30 يونيو)

من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟

من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟

مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

دول عربية تقدمت بطلب للولايات المتحدة بشأن (صفقة القرن).. فما هو؟

دول عربية تقدمت بطلب للولايات المتحدة بشأن (صفقة القرن).. فما هو؟