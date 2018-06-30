بسبب تصريحات ترامب.. سفير أمريكي يُقدم استقالته

قرر سفير الولايات المتحدة في إستوانيا، جيمس ميلفيل، تقديم استقالته من منصبه، وذلك بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حلفاء واشنطن.





وفرض ترامب رسوماً تجارية على بعض الصناعات الأوروبية، ووجه انتقادات لاذعة إلى حلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

رام الله - دنيا الوطنونقلت مجلة (فورين بوليسي)، أن ميلفيل، أوضح عبر (فيسبوك) أن تصريحات دونالد ترامب عجلت بقراره التقاعد، موضحةً أنها اطلعت على رسالة خاصة كتبها ميلفيل على (فيسبوك) لأصدقائه.وقال ميلفيل في الرسالة: "تصريح الرئيس بأن الاتحاد الأوروبي 'أُسس لاستغلال الولايات المتحدة، وبأن (الناتو) سيئ مثله مثل (نافتا) (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) لا يمثل مجرد خطأ سرد الحقائق، بل يؤكد لي أن وقت الرحيل قد آن".وترك دبلوماسيون أمريكيون مناصبهم خلال الأشهر الأخيرة، فقد استقال السفير الأمريكي في بنما جون فيلي في كانون الثاني/ يناير، قائلاً: إنه لم يعد يستطيع العمل في إدارة ترامب.