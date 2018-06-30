قيادي بفتح: نأمل أن يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيسها، محمود العالول: إن ملف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، سيتم متابعته بشكل أساسي.







وأضاف العالول، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه يأمل بأن تكون خلال الأيام المقبلة حلول، أو أن يكون هناك قرارات جديدة متعلقة برواتب الموظفين في غزة.



يذكر، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قال في تصريحات سابقة: إن حكومة الوفاق، وعدّت حركته بشكل قاطع خلال لقاء عقد بينهما قبل عطلة عيد الفطر، بحل مشكلة رواتب موظفي غزة، قبل صرفها هذا الشهر للجميع.