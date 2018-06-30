شؤون فلسطينية

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى محاكمة قادة الاحتلال، أمام محكمة الجنايات الدولية، لتعمدهم قتل طفل على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، الجمعة، استشهاد الطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عامًا)، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات العودة شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إنّ "تعمّد الاحتلال قتل الأطفال المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، يؤكد ضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية".

وأضاف قاسم: أن "استمرار مسيرات العودة يثبت فشل محاولات الاحتلال تخويف شعبنا عبر هجماته المتكررة على القطاع، فمسيرات العودة وكل أنشطتها السلمية، ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال".

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