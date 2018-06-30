تنقل 5120 مسافراً الجمعة على (معبر الكرامة) ومنع 5 من السفر

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5120 مسافراً في كلا الاتجاهين الجمعة 29-06-2018 عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1789 مسافراً.

قادمون: 3331 مسافراً.

مرجعون: 5 مسافرين.



وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة)، اليوم السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر، منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





رام الله - دنيا الوطن