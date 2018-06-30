فتح ترد على هتافات المتظاهرين الإيرانيين ضد الشعب الفلسطيني

لحزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني فهذا وهم وخطأ كبير، فإيران بدعمها لحماس لم تدعم الشعب الفلسطيني بالمطلق، مؤكداً أحترام وتقدير حركة فتح، والشعب الفلسطيني للشعب الإيراني، وأن تلك الأصوات مُضلله، ولا تمثل الشعب الإيراني الذي بفطرته يدعم حقوق الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة فتح الهتافات الرخيصة التي خرجت من أفواه بعض الإيرانيين المحتجين على الاوضاع الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني المناضل، والتي تمنت "الموت للفلسطينيين"، متسائلة: هل يظن الإيرانيون، أن حكوماتهم السابقه والحالية، قدمت فلساً واحداً للشعب الفلسطيني؟ هذا غير صحيح بالمطلق.وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إنه من العار أن يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في أيران، سببها دعم الشعب الفلسطيني، فإيران لم تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني، بالرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب ثورة الخميني في العام 1979، ولم نسيء لهم يوماً لا لفظاً ولا فعلاً، ولم نتدخل في شؤونهم الداخلية مطلقاً.وقال القواسمي: إن أي دعم له شواهده الواضحة التي تؤثر على حياة الشعب الفلسطيني وصموده ، وإن أحداً من الشعب الفلسطيني لم يرَ أو يسمع عن الدعم الإيراني بالمطلق، ولم نرَ أو نسمع أن إيران ساهمت في بناء مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو أي مشروع تنموي، وإن كان بعض الإيرانيين يظن أن دعمهم