نيوكاسل يتعاقد مع الكوري الجنوبي كي سونج-يونج لمدة عامين

رام الله - دنيا الوطنأعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع الكوري الجنوبي كي سونج-يونج لاعب وسط سوانزي سيتي السابق لمدة عامين.وانضم كي، الذي كان قائدا لمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم الحالية في روسيا لكنه غاب عن الفوز التاريخي على ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، إلى سوانزي في 2012 وسجل 12 هدفا في أكثر من 160 مباراة مع النادي الويلزي.ورحل اللاعب البالغ عمره 29 عاما عن سوانزي عقب هبوطه للدرجة الثانية الموسم الماضي باحتلاله المركز 18 في الدوري الممتاز.وقال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل لموقع النادي على الإنترنت ”إنه لاعب خاض الكثير من المباريات في الدوري الممتاز ويملك خبرة دولية. التعاقد معه كان قرارا سهلا“.وخاض كي مباراتي بلاده في كأس العالم أمام السويد والمكسيك لكنه غاب عن المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام ألمانيا بسبب إصابة في ربلة الساق.وقال كي عن مواجهاته السابقة أمام نيوكاسل ”دائما ما يكون حضوري إلى هنا مفاجأة سارة. الجماهير دائما ما تصنع أجواء رائعة وتدعم اللاعبين بشكل كبير.”الجميع يعلم أن هذا النادي كبير. أتطلع حقا للعب مع زملائي من أجل الجماهير“.وسينضم الدولي الكوري رسميا إلى نيوكاسل بعد غد الأحد ويأتي التعاقد معه عقب التعاقد مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا بشكل دائم عقب ستة شهور قضاها على سبيل الإعارة الموسم الماضي.