مرور غزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

خاص دنيا الوطنأكد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، أن ثمانية حوادث، وقعت في محافظات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفر عنها إصابة أربعة أشخاص.وأشار حرب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن حوادث السير تركزت في مدينة غزة، وكان أخطرها، انقلاب حافلة أمام جامعة الأزهر.