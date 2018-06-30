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من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟

من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل؟
اللواء عباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، على تعيين اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد تكليفه قائماً بأعماله منذ عدة أشهر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن الرئيس شهد أداء حلف اليمين للواء عباس كامل رئيساً للمخابرات، وكذلك ناصر فهمي نائباً لرئيس المخابرات العامة، ثم عقد اجتماعاً عقب ذلك معهما، وجه فيه بمواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها.

وأشاد الرئيس المصري بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

ورئيس المخابرات الجديد هو ضابط كبير بالجيش المصري من مواليد العام 1957، وتخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٨ ضابطاً بسلاح المدرعات، وحصل على دورة المدرعات المتقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، ثم عُين مساعد ملحق الدفاع المصري بالتشيك.

والتحق للعمل بجهاز المخابرات الحربية، وتدرج في مختلف المناصب بإدارتها، كما تدرج بمناصب الاستطلاع بفرع الملحقين الحربيين حتى تولى رئاسة الفرع، وحصل على دورة استراتيجية عمل الملحقين العسكريين من معهد جنيف للسياسات الأمنية.

وعقب تولي الرئيس السيسي منصب وزير الدفاع، قام اللواء عباس كامل بمهام مدير مكتبه، وعقب انتخاب السيسي رئيساً للجمهورية، تولي كامل منصب مدير مكتب الرئيس منذ عام 2014.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي عُين كامل قائماً بأعمال رئيس المخابرات بجانب عمله مديراً لمكتب الرئيس، وقام بجولات مكوكية لتقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص ملف سد النهضة، كما قام بجولات إلى السودان لحل الخلافات العالقة وإزالة أي توتر بين البلدين.

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