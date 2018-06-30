دولي

نتنياهو: الأمريكيون يركزون جهدهم لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

نتنياهو: الأمريكيون يركزون جهدهم لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأمريكيين يركزون جهدهم في الوقت الراهن لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو، وفق ما أوردت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن "المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات لم يعرضا عليه خطة السلام التي يعملان عليها خلال زيارتهما للقدس قبل أسبوع".

وحسب القناة، فإن نتنياهو قال: إن الأمريكيين يركزون الآن على إيجاد حل للأزمة في غزة، لكنهم يواجهون صعوبات في جمع الأموال من بقية العالم لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة".

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب خلال الاجتماع المغلق مع مبعوثي ترامب إلى الشرق الأوسط إيجاد حل للأزمة في قطاع غزة.

وزعمت القناة: أن "إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمريكيين والأمم المتحدة هي عدم رغبة الرئيس محمود عباس بالتعاون مع أي خطوة لتحسين الوضع في غزة"، مضيفةً أن "الإدارة الأمريكية تتجه لتنفيذ خطوة لتحقيق استقرار الوضع في غزة من دون الرئيس عباس".

وأضافت القناة: أنه "خلال زيارة كوشنير وغرينبلات إلى إسرائيل وبلدان المنطقة، كانت قضية الأزمة الإنسانية في غزة قضية مركزية"، موضحةً أن الأمم المتحدة والأميركيين يجدون صعوبة في جمع الأموال من العالم من أجل هذا الغرض.

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